Российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом страны
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
Российским дзюдоистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны. Такое решение приняла Международная федерация дзюдо (IJF).
Использовать национальную символику разрешено, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября).
«Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает её приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир», — говорится в заявлении организации.
А ранее российских ватерполистов допустили до участия в международных соревнованиях — но в нейтральном статусе, с января 2026 года.
