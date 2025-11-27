Российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом страны

Российским дзюдоистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны. Такое решение приняла Международная федерация дзюдо (IJF).

Использовать национальную символику разрешено, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября).

«Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает её приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир», — говорится в заявлении организации.