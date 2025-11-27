Россия и США
27 ноября, 07:49

Российским дзюдоистам вернули право выступать под флагом страны

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Российским дзюдоистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны. Такое решение приняла Международная федерация дзюдо (IJF).

Использовать национальную символику разрешено, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби (28-30 ноября).

«Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает её приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир», — говорится в заявлении организации.

А ранее российских ватерполистов допустили до участия в международных соревнованиях — но в нейтральном статусе, с января 2026 года.

