Все российские гимнасты отказались выступать на мировых турнирах без флага и гимна РФ

Все российские гимнасты — представители спортивной и художественной гимнастики, — получившие нейтральный статус для международных соревнований, решили отказаться от участия в ближайших турнирах Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщили в Федерации гимнастики РФ.

Такое решение вызвано массовыми отказами со стороны специального комитета FIG в допуске россиян к соревнованиям и турнирам. Федерация гимнастики России заявила о своей поддержке позиции спортсменов, которые не хотят выступать без флага и гимна.

«ФГР совместно с ОКР и Минспортом России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы. Добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения. Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберётся в начале мая на Мальте», — подчеркнул президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров