Все российские гимнасты отказались выступать на мировых турнирах без флага и гимна РФ
Российские гимнасты отказались ехать на турниры FIG под нейтральным статусом
Российские гимнастки. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Все российские гимнасты — представители спортивной и художественной гимнастики, — получившие нейтральный статус для международных соревнований, решили отказаться от участия в ближайших турнирах Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщили в Федерации гимнастики РФ.
Такое решение вызвано массовыми отказами со стороны специального комитета FIG в допуске россиян к соревнованиям и турнирам. Федерация гимнастики России заявила о своей поддержке позиции спортсменов, которые не хотят выступать без флага и гимна.
«ФГР совместно с ОКР и Минспортом России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы. Добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения. Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберётся в начале мая на Мальте», — подчеркнул президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров
Ранее стало известно, что глава FIG Моринари Ватанабэ высказался за возвращение российских атлетов на главные мировые спортивные арены. Своё мнение он озвучил, находясь на базе в Новогорске, где тренируются российские спортсмены. Однако, как показало время, его мнение не было учтено.