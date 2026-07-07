МОК внезапно отменил рекомендации по ограничениям для российских спортсменов

Исполком Международного олимпийского комитета временно снял отстранение Олимпийского комитета России. Одновременно МОК признал более не применимыми свои рекомендации 2022 и 2023 годов, ограничивавшие участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

Это означает, что прежние требования о нейтральном статусе и дополнительные проверки больше не являются общей рекомендацией МОК. Теперь международные федерации и организаторы соревнований смогут самостоятельно определять условия допуска россиян.

При этом речь не идёт о снятии абсолютно всех ограничений. Решение об использовании российского флага, гимна, национальных цветов и другой символики на Олимпийских играх МОК примет позднее. Комитет также пока не планирует проводить свои соревнования в России и приглашать российских государственных чиновников на мероприятия.

Отдельные требования сохранятся и в сфере допинг-контроля. Возвращающиеся на международные турниры российские спортсмены должны будут пройти предусмотренные проверки.

Ограничения против российского спорта начали массово вводить после рекомендации МОК от 28 февраля 2022 года. За это время Россия пропустила как минимум десять крупнейших международных турниров: чемпионаты мира по футболу 2022 и 2026 годов, Евро-2024 и пять подряд чемпионатов мира по хоккею — с 2022-го по 2026-й. На летней Олимпиаде в Париже и зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо страна также не была представлена полноценной национальной сборной — к соревнованиям допустили лишь ограниченное число спортсменов в нейтральном статусе, без флага и гимна. При этом точное количество пропущенных стартов значительно выше, поскольку ограничения распространялись на десятки чемпионатов мира, Европы и международных серий в отдельных видах спорта.