«Ruso, Ruso!» Болельщик на ЧМ-2026 рассказал о популярности русских в Мексике

Российский болельщик Дмитрий Прусов рассказал, как в Мексике на чемпионате мира по футболу-2026 воспринимают российский флаг и туристов. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ruso, Ruso!» — так, по словам Прусова, к ним часто обращаются местные и болельщики из других стран, приглашая сфотографироваться.

По словам фаната, никаких проблем с использованием российского триколора на турнире не возникало. Флаг он и его товарищи носили свободно, без ограничений. К российским болельщикам регулярно подходят гости из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Абхазии. Многие просят совместные фотографии и вспоминают ЧМ-2018 в России.

Прусов отметил, что в Мексике к россиянам относятся доброжелательно и нередко называют «почти родными», проявляя интерес к прошлому чемпионату мира. Он также рассказал, что в Мехико чувствуется футбольная атмосфера: улицы заполнены болельщиками в национальной символике, а интерес к турниру высокий.

При этом организация, по его словам, уступает российскому чемпионату 2018 года — в частности, фан-зоны не всегда были готовы к старту матчей. Отдельно он подчеркнул, что в стране относительно доступные цены, включая перелёты и питание, что делает поездку более комфортной для туристов.

Ранее сообщалось, что после матча чемпионата мира, в котором Узбекистан уступил Колумбии со счётом 1:3, в соцсетях появилось видео с юным болельщиком, не сумевшим сдержать слёз. На кадрах мальчик эмоционально реагирует на поражение своей команды и плачет на трибунах сразу после финального свистка. Рядом находившиеся болельщики из Колумбии попытались поддержать ребёнка и скандировали название Узбекистана, чтобы его утешить. Сегодня стало известно о подарке юному болельщику от сборной Узбекистана.