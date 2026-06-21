Родственники пропавших в Мексике осудили проведение ЧМ по футболу

В то время как болельщики по всему миру следят за матчами чемпионата мира в Мексике, местные активисты называют проведение турнира неуместным. Об этом заявила РИА «Новости» лидер поисковой организации Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга, чей сын пропал в 2025 году.

«Для нашей страны данное мероприятие абсолютно ненужное, потому что у нас здесь множество социальных проблем», — сказала Лечуга.

Она подчеркнула, что бюджетные средства следовало бы направить на поиск пропавших, которых в стране насчитывается около 130 тысяч человек, по данным Национального реестра. Основной рост числа исчезновений пришёлся на период с 2006 года, когда обострилась война с наркокартелями.

Из-за бездействия властей волонтёры вынуждены искать останки своими силами. Активистка Нараяни Вильярруэль сообщила, что с 22 по 26 июня, параллельно с матчами, они проведут поисковые мероприятия.

Чемпионат мира в этом году принимают США, Канада и Мексика. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Ранее историческое очко на чемпионате мира по футболу впервые в своей истории набрала сборная Кюрасао, завершив встречу второго тура группового этапа ЧМ-2026 вничью с Эквадором. Матч прошёл в Канзас-Сити и закончился без забитых мячей — 0:0.