Самая маленькая страна ЧМ-2026 Кюрасао набрала сенсационное очко с Эквадором

Сборная Кюрасао впервые в своей истории набрала очко на чемпионате мира по футболу, сыграв вничью с командой Эквадора во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Встреча, прошедшая в Канзас-Сити, завершилась без забитых мячей — 0:0.

Главным героем встречи стал вратарь Кюрасао Элой Ром, отразивший 15 ударов по своим воротам. Теперь ему принадлежит рекорд по количеству спасений в матче без дополнительного времени. Ему не хватило одного сейва, чтобы догнать американского вратаря Тима Ховарда, который в 2014 году сделал 16 спасений в игре 1/8 финала со сборной Бельгии и уступил в дополнительное время.

Для Кюрасао этот матч стал лишь вторым на чемпионатах мира. В дебютной игре команда потерпела крупное поражение от Германии со счётом 1:7. Сборную возглавляет бывший главный тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат.

После двух туров лидером группы E остаётся Германия, набравшая шесть очков и уже обеспечившая себе выход в плей-офф. На втором месте располагается Кот-д’Ивуар с тремя баллами. Эквадор и Кюрасао имеют по одному очку и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа Эквадор встретится со сборной Германии, а Кюрасао сыграет против команды Кот-д’Ивуара. Обе встречи состоятся 25 июня.

Отметим, что Кюрасао вошла в историю как самая маленькая по численности населения страна, сумевшая пробиться в финальную часть чемпионата мира. Население островного государства составляет около 150 тысяч человек.

Ранее сборная Нидерландов одержала крупную победу над Швецией во втором туре группового этапа чемпионата мира, отправив в ворота соперника пять мячей. Итоговый счёт встречи, прошедшей в Хьюстоне, — 5:1. После двух туров Нидерланды набрали четыре очка и поднялись на первое место в группе F.