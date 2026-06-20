На ЧМ впервые удалили игрока за прикрытый рот в конфликтной ситуации
На ЧМ удалили игрока Парагвая за прикрытый рот. Обложка © Х / Mirror Football
Футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком в истории чемпионатов мира, которого удалили с поля за то, что он прикрыл рот рукой во время конфликтной ситуации.
Эпизод произошёл в конце первого тайма матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Турции. После стычки между игроками Альмирон обратился к Мерту Мюльдюру, закрыв рот рукой. Судейская бригада пересмотрела момент с помощью VAR и показала парагвайцу красную карточку.
Перед стартом турнира ФИФА внесла изменения в правила: теперь игроку могут показать прямую красную карточку, если он прикрывает рот рукой, плечом или футболкой. Такие действия трактуются как попытка скрыть содержание разговора от камер.
На данный момент известно два участника плей-офф ЧМ. Первой путёвку обеспечила себе сборная Мексики, которая обыграла команду Республики Корея со счётом 1:0. Позже сборная США одержала победу над командой Австралии со счётом 2:0 и также вышла в плей-офф мундиаля.
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