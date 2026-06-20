На ЧМ впервые удалили игрока за прикрытый рот в конфликтной ситуации

Футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком в истории чемпионатов мира, которого удалили с поля за то, что он прикрыл рот рукой во время конфликтной ситуации.

Эпизод произошёл в конце первого тайма матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Турции. После стычки между игроками Альмирон обратился к Мерту Мюльдюру, закрыв рот рукой. Судейская бригада пересмотрела момент с помощью VAR и показала парагвайцу красную карточку.

Перед стартом турнира ФИФА внесла изменения в правила: теперь игроку могут показать прямую красную карточку, если он прикрывает рот рукой, плечом или футболкой. Такие действия трактуются как попытка скрыть содержание разговора от камер.