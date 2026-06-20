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20 июня, 04:49

На ЧМ впервые удалили игрока за прикрытый рот в конфликтной ситуации

На ЧМ удалили игрока Парагвая за прикрытый рот. Обложка © Х / Mirror Football

На ЧМ удалили игрока Парагвая за прикрытый рот. Обложка © Х / Mirror Football

Футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком в истории чемпионатов мира, которого удалили с поля за то, что он прикрыл рот рукой во время конфликтной ситуации.

Эпизод произошёл в конце первого тайма матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Турции. После стычки между игроками Альмирон обратился к Мерту Мюльдюру, закрыв рот рукой. Судейская бригада пересмотрела момент с помощью VAR и показала парагвайцу красную карточку.

Перед стартом турнира ФИФА внесла изменения в правила: теперь игроку могут показать прямую красную карточку, если он прикрывает рот рукой, плечом или футболкой. Такие действия трактуются как попытка скрыть содержание разговора от камер.

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На данный момент известно два участника плей-офф ЧМ. Первой путёвку обеспечила себе сборная Мексики, которая обыграла команду Республики Корея со счётом 1:0. Позже сборная США одержала победу над командой Австралии со счётом 2:0 и также вышла в плей-офф мундиаля.

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Артём Гапоненко
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