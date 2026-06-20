Бразилия разгромила Гаити и лишила соперника шансов на плей-офф ЧМ

Сборная Бразилии одержала уверенную победу над командой Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира, завершив матч в Филадельфии со счётом 3:0.

Главным героем встречи стал Матеус Кунья, оформивший дубль уже в первом тайме — на 23-й и 36-й минутах. Незадолго до перерыва отличился Винисиус Жуниор, забив уже в компенсированное время.

Однако матч для бразильцев омрачился из-за вынужденной замены: полузащитник Рафинья покинул поле на 40-й минуте из-за травмы.

После этой победы Бразилия набрала 4 очка и возглавила группу C. Гаити, потерпев второе поражение подряд, лишилось шансов на выход в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа Гаити сыграет с Марокко, а Бразилия встретится со Шотландией. Оба матча пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.

Напомним, что в очном матче Марокко с Шотландией минимальную победу взяли марокканцы, забив самый быстрый гол ЧМ-2026. Уже на второй минуте встречи Исмаэль Сайбари поразил ворота соперника.