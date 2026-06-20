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20 июня, 00:20

Марокканцы забили самый быстрый гол ЧМ и обыграли Шотландию во втором туре

Обложка © Х / Équipe du Maroc

Обложка © Х / Équipe du Maroc

Сборная Марокко одержала минимальную победу над командой Шотландии во втором туре группового этапа чемпионата мира, взяв верх со счётом 1:0. Встреча прошла в американском Фоксборо, штат Массачусетс.

Уже на второй минуте матча Исмаэль Сайбари поразил ворота соперника и забил самый быстрый гол текущего турнира.

Благодаря этой победе марокканцы набрали 4 очка и вышли на первое место в группе С. Шотландия с тремя очками идёт следом, далее располагаются Бразилия и Гаити.

Заключительные матчи группы состоятся 26 июня, где Марокко встретится с Гаити, а Шотландия сыграет с Бразилией.

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Напомним, в первом туре футболисты Марокко сыграли вничью с бразильцами. Встреча прошла в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, и завершилась со счётом 1:1. А шотландцы обыграли команду Гаити.

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Артём Гапоненко
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