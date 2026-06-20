Марокканцы забили самый быстрый гол ЧМ и обыграли Шотландию во втором туре

Сборная Марокко одержала минимальную победу над командой Шотландии во втором туре группового этапа чемпионата мира, взяв верх со счётом 1:0. Встреча прошла в американском Фоксборо, штат Массачусетс.

Уже на второй минуте матча Исмаэль Сайбари поразил ворота соперника и забил самый быстрый гол текущего турнира.

Благодаря этой победе марокканцы набрали 4 очка и вышли на первое место в группе С. Шотландия с тремя очками идёт следом, далее располагаются Бразилия и Гаити.

Заключительные матчи группы состоятся 26 июня, где Марокко встретится с Гаити, а Шотландия сыграет с Бразилией.