Хозяева ЧМ-2026 выиграли два матча в группе и вышли в плей-офф

Сборная США по футболу одержала победу над командой Австралии со счётом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. После этой игры американцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф домашнего турнира.

Встреча прошла в Сиэтле. Уже на 11-й минуте австралийский защитник Камерон Берджесс отправил мяч в собственные ворота. Преимущество американцев закрепил Алекс Фримен, отличившийся на 43-й минуте.

Таким образом, американская сборная набрала 6 очков, став вторым участником 1/16 финала турнира. Ранее путёвку в плей-офф обеспечила себе сборная Мексики, которая обыграла команду Республики Корея со счётом 1:0.