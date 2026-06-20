Хозяева ЧМ-2026 выиграли два матча в группе и вышли в плей-офф
Сборная США обыграла Австралию и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
Обложка © Х / U.S. Soccer Men's National Team
Сборная США по футболу одержала победу над командой Австралии со счётом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. После этой игры американцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф домашнего турнира.
Встреча прошла в Сиэтле. Уже на 11-й минуте австралийский защитник Камерон Берджесс отправил мяч в собственные ворота. Преимущество американцев закрепил Алекс Фримен, отличившийся на 43-й минуте.
Таким образом, американская сборная набрала 6 очков, став вторым участником 1/16 финала турнира. Ранее путёвку в плей-офф обеспечила себе сборная Мексики, которая обыграла команду Республики Корея со счётом 1:0.
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