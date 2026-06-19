Названа тройка лучших футболистов первого тура ЧМ-2026, среди них Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси признан лучшим атакующим игроком первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА внедрила для турнира рейтинговую систему оценки полевых футболистов. Игроков оценивают по 10-балльной шкале сразу по трём параметрам — атака, креативность и оборона. В атакующем компоненте лидером стал Месси, который оформил хет-трик в матче против сборной Алжира. Его показатель составил 8,07 балла.

В категории «креативность» лучшим оказался иранский защитник Рамин Резаэян, получивший 8,01 балла по оценке системы. Среди оборонительных футболистов первое место занял канадец Дерек Корнелиус — его рейтинг составил 7,43 балла. Система продолжит формировать рейтинги по итогам следующих туров, оценивая вклад игроков в каждом матче турнира.

Ранее сборная Кюрасао по футболу официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса из-за численности населения страны. Она стала участницей мундиаля с самым маленьким населением среди всех стран за всю историю турнира — 156 115 человек. Это рекордный показатель для любой сборной, когда-либо выходившей на поле в рамках мирового первенства.