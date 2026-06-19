Маленькая страна Кюрасао побила мировой рекорд на ЧМ после разгрома со счётом 1:7

Сборная Кюрасао по футболу официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса из-за численности населения страны. Об этом заявила Федерация футбола островного государства. Причина — участие команды в чемпионате мира 2026 года.

Кюрасао стала участницей мундиаля с самым маленьким населением среди всех стран за всю историю турнира — 156 115 человек. Это рекордный показатель для любой сборной, когда-либо выходившей на поле в рамках мирового первенства.

В своём первом матче на ЧМ-2026 сборная Кюрасао уступила Германии. Немцы разгромили маленькую страну со счётом 7:1. В составе победителей отличились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль. Единственный мяч сборной Кюрасао забил Ливано Комененсия.