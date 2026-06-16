Иран или Новая Зеландия? Комментатор несколько минут не мог определиться на ЧМ-2026

Турецкого комментатора сняли с эфиров чемпионата мира после того, как он перепутал сборные Ирана и Новой Зеландии прямо во время трансляции. Государственный телеканал TRT сообщил об этом в социальных сетях.

Инцидент случился в матче группового этапа, который завершился со счётом 2:2. Мурат Экрем Чимен примерно четыре минуты путал команды: атаки одной сборной выдавал за действия другой, и наоборот.

В соцсетях разразился скандал. Зрители требовали от TRT объяснений и критиковали работу редакции. Канал принёс извинения, признал ошибку и запустил внутреннюю проверку. Самого Чимена отстранили от работы на оставшиеся матчи турнира.

Ранее сообщалось, что австралийский арбитр Шон Эванс может лишиться работы на чемпионате мира из-за подозрительного жеста, показанного в прямом эфире. Судья продемонстрировал знак «ОК» перед матчем Германия — Кюрасао. Этот жест в последнее время всё чаще связывают с идеями расового превосходства. В ФИФА уже начали разбирательство по этому поводу.