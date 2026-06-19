Бразилия и Гана сыграют во втором туре группового этапа ЧМ-2026 20 июня

Сборная Бразилии встретится с командой Гаити в своём втором матче на чемпионате мира по футболу в США. Встреча группы C состоится в ночь на субботу, 20 июня.

Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по московскому времени.

В первом туре бразильцы разошлись миром с Марокко. Матч завершился со счётом 1:1. Гаити, в свою очередь, уступила Шотландии с минимальным перевесом — 0:1.

Обе команды подходят к очной встрече без побед в активе. В группе C также продолжают борьбу шотландцы и марокканцы. Предстоящая игра во многом определит турнирные перспективы соперников.

Сегодня сборная Канады разгромила Катар во втором туре группового этапа ЧМ-2026 со счётом 6:0. Хет-трик оформил Джонатан Дэвид, по голу забили Кайл Ларин и Натан Салиба, автогол на счету Мохаммада аль-Маннаи. Катарцы доигрывали вдевятером после удалений Хомама аль-Амина в первом тайме и Ассима Модибо за прямую красную карточку, нанесшего тяжёлую травму Исмаэлю Коне.