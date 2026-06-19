Определился первый участник плей-офф ЧМ-2026

Сборная Мексики обыграла команду Республики Корея со счетом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу и первой среди всех участников турнира обеспечила себе выход в плей-офф.

Единственный гол в матче, который прошёл в Сапопане, на 50-й минуте забил Луис Ромо. Благодаря этой победе мексиканцы набрали шесть очков и гарантировали себе первое место в группе А.

Соперники Мексики по группе продолжают борьбу за выход в следующую стадию: Республика Корея имеет три очка, Чехия и ЮАР — по одному. Заключительные матчи группы состоятся в ночь на 25 июня.

Напомним, в первом туре мексиканцы также одержали победу, обыграв команду ЮАР со счётом 2:0. Матч получился напряжённым и богатым на удаления: Мексика доигрывала вдесятером, ЮАР — вдевятером.