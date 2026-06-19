Первая серьёзная травма ЧМ-2026: Игрок Канады получил перелом в разгромной игре с Катаром
Игрок сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом в игре ЧМ-2026
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В матче группового этапа ЧМ-2026 между Канадой и Катаром игрок сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом берцовой кости.
Травма произошла после фола Ассима Мадибо, который получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Ранее в первом тайме ещё одну красную карточку получил Хомам Ахмед. Таким образом, Катар остался вдевятером.
На данный момент Канада ведёт в счёте 5:0.
Канада и Катар играют в группе В. С ними в квартете выступают сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Их очный матч ранее закончился разгромом — швейцарцы уверенно победили со счётом 4:1.
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