Сборная Швейцарии разгромила команду Боснии и Герцеговины в матче ЧМ‑2026

Сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины со счётом 4:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Инглвуде (США, штат Калифорния).

Ключевой вклад в победу внёс Йохан Манзамби, оформивший дубль. Также отличились Рубен Варгас и Гранит Джака. У боснийцев единственный мяч забил Эмин Махмич уже в добавленное время.