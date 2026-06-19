Сборная Швейцарии разгромила команду Боснии и Герцеговины в матче ЧМ‑2026
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Сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины со счётом 4:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Инглвуде (США, штат Калифорния).
Ключевой вклад в победу внёс Йохан Манзамби, оформивший дубль. Также отличились Рубен Варгас и Гранит Джака. У боснийцев единственный мяч забил Эмин Махмич уже в добавленное время.
Благодаря победе Швейцария возглавила группу B, набрав четыре очка. Напомним, в первом туре команда сыграла вничью с Катаром (1:1), а боснийцы также разошлись миром с Канадой.
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