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ЧМ по футболу

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Регион
18 июня, 21:44

Сборная Швейцарии разгромила команду Боснии и Герцеговины в матче ЧМ‑2026

Обложка © Х / Nati

Обложка © Х / Nati

Сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины со счётом 4:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Инглвуде (США, штат Калифорния).

Ключевой вклад в победу внёс Йохан Манзамби, оформивший дубль. Также отличились Рубен Варгас и Гранит Джака. У боснийцев единственный мяч забил Эмин Махмич уже в добавленное время.

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Благодаря победе Швейцария возглавила группу B, набрав четыре очка. Напомним, в первом туре команда сыграла вничью с Катаром (1:1), а боснийцы также разошлись миром с Канадой.

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Артём Гапоненко
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