Чехия набрала первое очко на ЧМ-2026, сыграв вничью с ЮАР

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американской Атланте и завершилась со счётом 1:1.

На шестой минуте чешский футболист Михал Садилек открыл счёт. Однако на 83-й минуте Тебохо Мокоэна реализовал пенальти и сравнял результат. Команды набрали первые очки на турнире. В стартовых матчах обе сборные проиграли: чехи уступили Южной Корее (1:2), а южноафриканцы — хозяевам турнира, мексиканцам (0:2).

В третьем туре Чехия 24 июня встретится со сборной Мексики, а ЮАР в тот же день сыграет с южнокорейцами. Чемпионат мира впервые проходит при участии 48 сборных на территории трёх стран. Турнир завершится 19 июля.

Ранее сборная Англии одержала победу над Хорватией со счётом 4:2 и впервые в своей истории выиграла три стартовых матча чемпионата мира подряд. До этого англичане начинали турниры с побед над Тунисом (2:1) на ЧМ-2018 и Ираном (6:2) на ЧМ-2022. В игре с Хорватией счёт открыл Гарри Кейн, реализовав пенальти на 12-й минуте. Хорваты ответили голом Мартина Батурины на 36-й минуте, но спустя шесть минут Кейн головой замкнул подачу Райса и снова вывел свою команду вперёд.