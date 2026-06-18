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18 июня, 06:30

Сборная Англии впервые в истории выиграла три стартовых матча ЧМ подряд

Маркус Рэшфорд. Обложка © ТАСС / AP

Маркус Рэшфорд. Обложка © ТАСС / AP

Сборная Англии впервые в истории выиграла три стартовых матча чемпионата мира подряд. Это произошло после победы над командой Хорватии со счётом 4:2.

Ранее англичане начинали турниры с побед над Тунисом (2:1) на ЧМ-2018 и Ираном (6:2) на ЧМ-2022.

Счёт в игре открыл Гарри Кейн, на 12-й минуте точно исполнивший 11-метровый удар. Хорватская сборная ответила на 36-й минуте усилиями Мартин Батурины, но спустя шесть минут Кейн головой замкнул подачу Райса и снова вывел свою команду вперёд.

На этом голевая перестрелка не закончилась. В компенсированное к первому тайму время Петар Муса восстановил равенство. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, Джуд Беллингем ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — мяч рикошетом от штанги залетел в ворота.

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Точку в матче поставил Маркус Рашфорд, отличившийся на 84-й минуте. Итоговый перевес британцев составил два мяча.

Во втором туре группы L Англия сыграет с Ганой 23 июня. Днём позже Хорватия встретится с Панамой.

Чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи принимают США, Мексика и Канада. Действующим обладателем титула остаётся Аргентина, победившая Францию в финале предыдущего турнира.

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Никита Никонов
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