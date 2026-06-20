Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 23:35

Знаменитый бразильский фанат продолжил кричать фразу-мем о России на ЧМ-2026

Бразильский болельщик Томеру Савойе, ставший одним из самых узнаваемых на чемпионате мира 2018 года, на мундиале в США вновь прокричал ставшей мемом фразу о России.

Знаменитый бразильский фанат снова прокричал ставшей мемом фразу о России. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimon_savedbyjesus

В разговоре с российским болельщиком Дмитрием он в своей эмоциональной манере вновь выразил симпатию и любовь к России.

Чище, чем в операционной: Японцы превратили стадион ЧМ в стерильную зону после матча
Чище, чем в операционной: Японцы превратили стадион ЧМ в стерильную зону после матча

Савойе известен тем, что во время ЧМ-2018 выучил русский язык и стал интернет-мемом после того, как произнёс на камеру матерное слово, выражая свою безграничную любовь к РФ. Позже он попросил у Путина российское гражданство, но пока так его и не получил.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimon_savedbyjesus

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Бразилия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar