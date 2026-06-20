Знаменитый бразильский фанат продолжил кричать фразу-мем о России на ЧМ-2026
Бразильский болельщик Томеру Савойе, ставший одним из самых узнаваемых на чемпионате мира 2018 года, на мундиале в США вновь прокричал ставшей мемом фразу о России.
Знаменитый бразильский фанат снова прокричал ставшей мемом фразу о России. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimon_savedbyjesus
В разговоре с российским болельщиком Дмитрием он в своей эмоциональной манере вновь выразил симпатию и любовь к России.
Савойе известен тем, что во время ЧМ-2018 выучил русский язык и стал интернет-мемом после того, как произнёс на камеру матерное слово, выражая свою безграничную любовь к РФ. Позже он попросил у Путина российское гражданство, но пока так его и не получил.
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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimon_savedbyjesus