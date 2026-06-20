Знаменитый бразильский фанат продолжил кричать фразу-мем о России на ЧМ-2026

Бразильский болельщик Томеру Савойе, ставший одним из самых узнаваемых на чемпионате мира 2018 года, на мундиале в США вновь прокричал ставшей мемом фразу о России.

В разговоре с российским болельщиком Дмитрием он в своей эмоциональной манере вновь выразил симпатию и любовь к России.

Савойе известен тем, что во время ЧМ-2018 выучил русский язык и стал интернет-мемом после того, как произнёс на камеру матерное слово, выражая свою безграничную любовь к РФ. Позже он попросил у Путина российское гражданство, но пока так его и не получил.