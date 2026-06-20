Нидерланды разгромили Швецию в матче ЧМ-2026 и возглавили группу F

Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Швецией во втором туре группового этапа чемпионата мира, отправив в ворота соперника пять мячей. Итоговый счёт встречи, прошедшей в Хьюстоне, штат Техас, — 5:1.

Главными героями стали Брайан Бробби и Коди Гакпо, оформившие по дублю. Бробби отличился уже в дебюте матча, забив на 5-й и 17-й минутах, а после перерыва преимущество своей команды укрепил Гакпо. Ещё один мяч в концовке встречи записал на свой счёт Крисенсио Саммервилл. Единственный гол шведской сборной забил Антони Эланга.

После двух туров Нидерланды набрали четыре очка и поднялись на первое место в группе F. Швеция с тремя баллами идёт второй. Судьба двух путёвок в плей-офф окончательно решится в заключительном туре: голландцы сыграют с Тунисом, а шведы встретятся с Японией.