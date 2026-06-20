Секретный допинг: Рассол от огурцов спас Цвайера на ЧМ-2026

Футбольный арбитр рухнул на газон посреди матча Чемпионата мира, а через минуту уже бегал по полю. Секрет был в картонном стаканчике с мутной жидкостью, пишет The Athletic.

В концовке встречи США и Австралии немецкий судья Феликс Цвайер неожиданно упал с судорогой — ногу свело так сильно, что 45-летнему арбитру потребовалась помощь игроков. Австралиец Эйден О'Нил и американец Фоларин Балоган растягивали ему ногу, пока резервный судья бежал к бровке за спасительным напитком. Им оказался рассол от маринованных огурцов — Цвайер выпил его и уже через мгновение поднялся на ноги под ироничные овации трибун.

Рассол — это жидкость из-под солёных овощей с добавлением электролитов. Спортсмены используют его для экстренного снятия судорог: натрий и калий в составе за 60 секунд блокируют избыточные нервные импульсы, и мышцы расслабляются. Доктор Маюр Ранчордас из Шеффилдского университета утверждает, что рассол «останавливает судороги на 40% быстрее, чем вода».

Средство хорошо известно профессионалам: на финале «Ролан Гаррос» 2025 года его пили Карлос Алькарас и Янник Синнер, а английские футболисты запасались им на Евро-2024. Вкус у напитка резкий и кислый из-за уксуса — «ужасно, но работает», как признавался игрок НФЛ Эли Эппл. Упаковка из 12 порций стоит около 37 долларов, но для спортсменов, играющих в жару, это оправданное вложение.

Ранее сборная США по футболу одержала победу над Австралией со счётом 2:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира, благодаря чему досрочно обеспечила выход в плей-офф домашнего турнира. Матч прошёл в Сиэтле, где на 11-й минуте австралиец Камерон Берджесс забил в свои ворота, а на 43-й минуте преимущество закрепил Алекс Фримен.