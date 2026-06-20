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20 июня, 20:56

Нойер стал рекордсменом среди вратарей по числу матчей на чемпионатах мира

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manuelneuer

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manuelneuer

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству матчей среди голкиперов.

Историческое достижение было установлено во время встречи второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Кот-д’Ивуара. Этот матч стал для немецкого вратаря 21-м на мировых первенствах.

Таким образом, Нойер обошёл бывшего капитана сборной Франции Уго Льориса, который ранее удерживал рекорд с 20 матчами на чемпионатах мира.

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Для 40-летнего голкипера нынешний турнир станет последним в составе национальной команды. Ранее Нойер подтвердил, что после завершения чемпионата мира 2026 года завершит международную карьеру и не планирует выступать на следующем чемпионате Европы.

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Артём Гапоненко
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