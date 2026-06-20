Нойер стал рекордсменом среди вратарей по числу матчей на чемпионатах мира

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству матчей среди голкиперов.

Историческое достижение было установлено во время встречи второго тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Кот-д’Ивуара. Этот матч стал для немецкого вратаря 21-м на мировых первенствах.

Таким образом, Нойер обошёл бывшего капитана сборной Франции Уго Льориса, который ранее удерживал рекорд с 20 матчами на чемпионатах мира.

Для 40-летнего голкипера нынешний турнир станет последним в составе национальной команды. Ранее Нойер подтвердил, что после завершения чемпионата мира 2026 года завершит международную карьеру и не планирует выступать на следующем чемпионате Европы.