Германия вырвала победу над Кот-д’Ивуаром и вернулась в плей-офф ЧМ

Сборная Германии одержала победу над командой Кот-д’Ивуара со счётом 2:1 и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Матч второго тура группового этапа прошёл в Торонто.

Первыми забили игроки Кот-д’Ивуара, отличился Франк Кессье на 30-й минуте. После дубль оформил Дениз Ундав, который отличился на 68-й минуте и уже в компенсированное время к матчу.

В первом тайме немцы дважды отправляли мяч в ворота соперника, однако оба гола были отменены после вмешательства арбитров.

Благодаря победе Германия набрала 6 очков, заняла первое место в группе E и гарантировала выход в 1/16 финала. Для команды это первый выход из группы на чемпионатах мира с 2014 года — тогда немцы стали чемпионами мира, а на турнирах 2018 и 2022 годов не смогли пройти групповой этап.

Напомним, в первом туре Германия разгромила команду Кюрасао со счётом 7:1. В составе победителей отличились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль. Единственный мяч сборной Кюрасао забил Ливано Комененсия.