Юный фанат, заплакавший на матче с Колумбией, встретился со сборной Узбекистана

Сборная Узбекистана пригласила на тренировку мальчика, который расплакался на ЧМ, увидев поражение любимой команды от Колумбии. Юному болельщику подарили игровую форму с автографами футболистов.

Мальчик расплакался из-за поражение сборной Узбекистана. Видео © TikTok/433

На днях в Сети появилось видео, снятое после матча чемпионата мира, который завершился со счётом 1:3 не в пользу Узбекистана. В ролике мальчик не мог справиться с эмоциями и заплакал. Находившиеся поблизости колумбийцы начали выкрикивать название его страны, пытаясь утешить.







Позже мальчика вместе с семьёй позвали на тренировку к сборной. Он познакомился с игроками, сделал совместные снимки с командой и получил подарки. Главным из них стала футболка с росписями всех футболистов, включая автограф от Аббосбека Файзуллаева, забившего первый гол Узбекистана на турнире.

Следующую встречу команда проведёт 23 июня против Португалии. Групповой этап завершится игрой с ДР Конго 28 июня. Несмотря на поражение в стартовом туре, шансы на выход в плей-офф сохраняются, а мяч Файзуллаева уже вошёл в футбольную историю страны.

Ранее правый вингер сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев адресовал воздушный поцелуй в камеру после исторического гола за национальную команду. Эмоции футболиста попали в объективы телекамер. На счету 22-летнего полузащитника, известного по выступлениям за ЦСКА, уже 33 матча за сборную. Он отличился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.