Mucha suerte: Сборная Узбекистана убралась в раздевалке на ЧМ и оставила послание Мексике

После матча группового этапа чемпионата мира против Колумбии сборная Узбекистана проявила уважение к принимающей стране. Игроки не только привели в порядок свою раздевалку, но и оставили на тактической доске послание для хозяев турнира — мексиканцев.

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«Muchas Gracias, Mexico! Mucha suerte en el Mundial! Rahmat», — написали на доске, что значит «Большое спасибо, Мексика! Удачи вам на ЧМ! Рахмет».

Это не первый случай, когда узбекская команда убирает за собой. Подобный жест игроки сделали и после матча с Канадой. Таким образом, сборная Узбекистана демонстрирует культуру и уважение, вдохновляясь примером японских болельщиков, которые на этом чемпионате мира уже не раз удивляли мир своей привычкой наводить порядок на стадионах. Первый для Узбекистана в истории матч на ЧМ прошёл ночь с 17 на 18 июня, команда проиграла Колумбии со счётом 1:3.

Напомним, ранее японские фанаты после матча с Нидерландами собрали мусор на трибунах, вызвав волну восхищения в соцсетях. Узбекские футболисты решили поддержать эту добрую традицию и показать, что уважение к соперникам и организаторам не знает границ.