Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 09:04

Mucha suerte: Сборная Узбекистана убралась в раздевалке на ЧМ и оставила послание Мексике

Сборная Узбекистана оставила Мексике послание в раздевалке после поражения на ЧМ

Обложка © ТАСС / АР / Natacha Pisarenko

Обложка © ТАСС / АР / Natacha Pisarenko

После матча группового этапа чемпионата мира против Колумбии сборная Узбекистана проявила уважение к принимающей стране. Игроки не только привели в порядок свою раздевалку, но и оставили на тактической доске послание для хозяев турнира — мексиканцев.

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uzbekistanfa

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uzbekistanfa

«Muchas Gracias, Mexico! Mucha suerte en el Mundial! Rahmat», — написали на доске, что значит «Большое спасибо, Мексика! Удачи вам на ЧМ! Рахмет».

Это не первый случай, когда узбекская команда убирает за собой. Подобный жест игроки сделали и после матча с Канадой. Таким образом, сборная Узбекистана демонстрирует культуру и уважение, вдохновляясь примером японских болельщиков, которые на этом чемпионате мира уже не раз удивляли мир своей привычкой наводить порядок на стадионах. Первый для Узбекистана в истории матч на ЧМ прошёл ночь с 17 на 18 июня, команда проиграла Колумбии со счётом 1:3.

На матче Узбекистан — Колумбия в Мехико заметили болельщиков с флагами России
На матче Узбекистан — Колумбия в Мехико заметили болельщиков с флагами России

Напомним, ранее японские фанаты после матча с Нидерландами собрали мусор на трибунах, вызвав волну восхищения в соцсетях. Узбекские футболисты решили поддержать эту добрую традицию и показать, что уважение к соперникам и организаторам не знает границ.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Узбекистан
  • Футбол
  • Колумбия
  • Мексика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar