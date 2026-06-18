На матче Узбекистан — Колумбия в Мехико заметили болельщиков с флагами России

В Мехико на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и Колумбии были замечены болельщики с российскими флагами. Об этом пишет РИА «Новости».

Как минимум двое зрителей с полноразмерными сине-бело-красными полотнищами расположились на центральной трибуне арены. Они развернули атрибутику прямо среди колумбийских фанатов.

Один из триколоров находился у самого поля — болельщик держит его в первом ряду. Благодаря такому расположению флаг регулярно попадал в объектив телетрансляции.

Напомним, что сборная Узбекистана проиграла Колумбии со счётом 1:3. Единственный гол в составе азиатской команды забил экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Для Узбекистана это дебют в финальной стадии. В квартете К их соперниками, помимо Колумбии, являются Португалия и ДР Конго.

Нынешний мировой турнир стал первым в истории с участием 48 команд. Розыгрыш принимают сразу три государства: США, Мексика и Канада. Соревнования продлятся с 11 июня по 19 июля.