«Это наше достояние»: сибиряк Василий пронёс триколор на матч ЧМ-2026

Сибиряк Василий пронёс российский флаг на стадион «Метлайф» в США, где сборные Франции и Сенегала встретились в первом туре чемпионата мира по футболу. Триколор попал в прямую трансляцию на 28-й минуте. Болельщика с флагом показали во время паузы на водопой.

Наши коллеги из издания «Чемпионат» выяснили, что Василий родом из Сибири, но сейчас живёт в Москве. На крупные футбольные турниры он ездит с 2008 года. Билет на встречу мужчина получил по итогам розыгрыша и на стадионе поддерживал сенегальцев.

По словам россиянина, пройти на арену с государственным символом удалось без каких-либо препятствий. Другие зрители фотографировались с ним, а обстановка на трибунах оставалась спокойной.

«А какие могут быть проблемы? Много кто фотографировал. Всё очень дружелюбно, мирно. Это достояние наше, как и наши люди русские. Всё в порядке», — рассказал болельщик.

Матч завершился победой сборной Франции со счётом 3:1. Два мяча забил Килиан Мбаппе. Ранее российский флаг также появился на стадионе «Ацтека» во время встречи открытия чемпионата мира между Мексикой и ЮАР.