Воздушный поцелуй в вечность: Экс-игрок ЦСКА вписал себя в историю узбекского футбола

Правый вингер сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев отправил воздушный поцелуй в камеру, после того как стал автором исторического для национальной команды гола. Камеры зафиксировали эмоции молодого футболиста.

22-летний хавбек, ранее выступавший за ЦСКА, провёл за национальную сборную 33 встречи. На его счету теперь девять мячей и два ассиста.

Следующий матч команда Узбекистана проведёт 23 июня против Португалии. Завершится групповой этап игрой с ДР Конго 28 июня. Несмотря на стартовое поражение, шансы на плей-офф сохраняются, а гол Файзуллаева уже стал частью футбольной летописи страны.

Напомним, Аббосбек Файзуллаев стал автором дебютного гола футбольной сборной Узбекистана на мировых первенствах. Спортсмен, ныне защищающий цвета турецкого «Истанбул Башакшехир», поразил ворота соперника на 61-й минуте встречи.