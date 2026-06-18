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18 июня, 14:01

Воздушный поцелуй в вечность: Экс-игрок ЦСКА вписал себя в историю узбекского футбола

Файзуллаев послал камерам воздушный поцелуй после первого гола Узбекистана на ЧМ

Аббосбек Файзуллаев. Обложка © Трансляция МАТЧ ТВ

Аббосбек Файзуллаев. Обложка © Трансляция МАТЧ ТВ

Правый вингер сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев отправил воздушный поцелуй в камеру, после того как стал автором исторического для национальной команды гола. Камеры зафиксировали эмоции молодого футболиста.

22-летний хавбек, ранее выступавший за ЦСКА, провёл за национальную сборную 33 встречи. На его счету теперь девять мячей и два ассиста.

Следующий матч команда Узбекистана проведёт 23 июня против Португалии. Завершится групповой этап игрой с ДР Конго 28 июня. Несмотря на стартовое поражение, шансы на плей-офф сохраняются, а гол Файзуллаева уже стал частью футбольной летописи страны.

Наставник Файзуллаева — о первом голе Узбекистана на ЧМ: «Сотворил историю»
Наставник Файзуллаева — о первом голе Узбекистана на ЧМ: «Сотворил историю»

Напомним, Аббосбек Файзуллаев стал автором дебютного гола футбольной сборной Узбекистана на мировых первенствах. Спортсмен, ныне защищающий цвета турецкого «Истанбул Башакшехир», поразил ворота соперника на 61-й минуте встречи.

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Юрий Лысенко
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