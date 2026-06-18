Наставник Файзуллаева — о первом голе Узбекистана на ЧМ: «Сотворил историю»

Первый наставник полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан прокомментировал гол своего воспитанника в матче против Колумбии на групповом этапе ЧМ-2026. Встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу южноамериканцев.

Специалист в беседе с «Чемпионатом» отметил, что его подопечный вписал своё имя в историю, открыв счёт голам узбекской национальной команды на мундиалях. Он подчеркнул, что хавбек всегда обладал голевым чутьём.

«Аббос сотворил историю! Очень приятно, что лично он открыл счёт голам сборной Узбекистана на чемпионатах мира. Он вошёл в историю, внёс лепту», — сказал специалист.

Тренер напомнил, что даже в отборочных турнирах футболист при своём небольшом росте умел забивать головой в решающие моменты. Ан признался, что испытывает гордость за достижение бывшего ученика.

По словам наставника, этот мяч — важный вклад в развитие футбола страны, и он искренне рад, что Файзуллаев сумел проявить себя на столь высоком уровне.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира. 22-летний спортсмен, ныне выступающий за турецкий «Истанбул Башакшехир», отличился на 61-й минуте.