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18 июня, 03:24

Экс-игрок ЦСКА забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира

Сборная Узбекистана забила первой гол в истории чемпионатов мира

Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин

Бывший игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории чемпионатов мира. 22-летний форвард, ныне выступающий за турецкий «Истанбул Башакшехир», отличился на 61-й минуте.

На момент публикации счёт в матче 1:1. Первый гол забил защитник английского «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос.

Узбекистан и Колумбия выступают в группе K. Ранее Португалия и ДР Конго, которые также представлены в этом квартере, завершили свой матч вничью 1:1. В следующем туре Узбекистан сыграет с Португалией, а Колумбия — с ДРК. Игры пройдут 23 и 24 июня соответственно.

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Сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира, став первой командой из Центральной Азии на мундиале. Квалификация на ЧМ-2026 стала долгожданным успехом после семи неудачных попыток, причём команда завоевала путёвку, заняв второе место в группе азиатского отбора и уступив лишь Ирану. В финальном турнире «Белые волки» под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро выступают в группе K, где их соперниками являются сборные Португалии, Колумбии и ДР Конго. В составе команды выделяются звёздный защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и капитан Элдор Шомуродов, который является лучшим бомбардиром в истории сборной.

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Никита Никонов
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