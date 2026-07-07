МОК заявил, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей»

Участие спортсменов в международных соревнованиях не должно зависеть от того, вовлечены ли власти их страны в войну или другой конфликт. Такую позицию обозначил Международный олимпийский комитет, объясняя пересмотр ограничений для россиян.

В МОК заявили, что атлеты должны сохранять доступ к спорту независимо от решений своих правительств. Этот подход комитет связал с принципом защиты соревнований от политического и государственного вмешательства.

Вопрос обсуждался на Олимпийском саммите в декабре 2025 года, заседании исполкома МОК в сентябре 2025-го и сессии организации в июне 2026 года. По итогам последней встречи участники проголосовали за усиление фундаментальных принципов олимпизма и их закрепление в Олимпийской хартии.

Ранее МОК уже смягчил подход к российским и белорусским спортсменам. Сначала ограничения отменили для участников юношеских турниров, а в мае 2026 года комитет признал прежние рекомендации неприменимыми к атлетам из Белоруссии.

Теперь аналогичное решение принято в отношении россиян. МОК больше не рекомендует международным федерациям ограничивать участие российских спортсменов и команд только из-за их гражданства.

При этом отмена рекомендаций не означает автоматического допуска на все соревнования. Условия возвращения, использование национальной символики и проведение турниров каждая международная федерация сможет определять самостоятельно.

МОК также сохранил требования в области допинг-контроля. Российские спортсмены, которые возвращаются на международные старты, должны будут пройти предусмотренные проверки до допуска к соревнованиям.