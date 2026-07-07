МОК снял ограничения с россиян ради отбора на Олимпиаду-2028

Международный олимпийский комитет отменил прежние рекомендации по ограничению участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Об этом говорится в документе, опубликованном 7 июля на сайте МОК. Одной из причин стало начало квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

В МОК заявили, что хотят обеспечить спортсменам равный доступ к отборочным турнирам. Квалификационный период уже начался не только для летней Олимпиады, но и для зимних юношеских Игр 2028 года в Доломитах и Вальтеллине.

Рекомендации, принятые в феврале 2022-го и марте 2023 года, больше не считаются применимыми к российским спортсменам и командам. Речь идёт в том числе о требованиях к нейтральному статусу и дополнительных защитных мерах.

При этом автоматического возвращения россиян на все турниры не произойдёт. Международные федерации и организаторы соревнований смогут самостоятельно решать, на каких условиях допускать спортсменов, разрешать ли национальную символику и проводить ли турниры в России.

Отдельное решение о российском флаге, гимне и цветах на Олимпийских играх МОК примет позднее. Сам комитет также пока не намерен проводить свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников.

Для возвращающихся спортсменов сохранятся усиленные требования в области допинг-контроля. Они должны будут пройти несколько тестов до первого международного старта, а программы проверок будут согласовывать с Международным агентством допинг-тестирования.

Ранее исполком МОК временно снял отстранение Олимпийского комитета России. Решение объяснили тем, что ОКР больше не включает в свой состав региональные спортивные организации с территорий, которые МОК относит к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины.

Массовое отстранение российских спортсменов началось после рекомендации МОК от 28 февраля 2022 года. За последующие годы национальные команды пропустили не менее десяти крупнейших турниров, включая чемпионаты мира по футболу 2022 и 2026 годов, Евро-2024 и пять мировых первенств по хоккею подряд — с 2022-го по 2026-й. На Олимпиаде в Париже и зимних Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо Россия также не выступала полноценной сборной: до соревнований допустили лишь отдельных атлетов в нейтральном статусе, без флага и гимна. На деле число пропущенных стартов гораздо выше, поскольку ограничения затронули десятки чемпионатов мира, Европы и международных серий в разных видах спорта.