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7 июля, 17:33

Захарова: Здравый смысл победил после решения по Олимпийскому комитету России

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Она заявила, что здравый смысл победил.

«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!», — написала Захарова.

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Напомним, МОК внезапно решил, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей», и временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Вопрос о выступлении под флагом РФ на Олимпиаде-2028 решится позднее.

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Александра Мышляева
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