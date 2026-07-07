Захарова: Здравый смысл победил после решения по Олимпийскому комитету России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Она заявила, что здравый смысл победил.

«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!», — написала Захарова.