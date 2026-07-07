Захарова: Здравый смысл победил после решения по Олимпийскому комитету России
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Она заявила, что здравый смысл победил.
«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!», — написала Захарова.
Напомним, МОК внезапно решил, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей», и временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Вопрос о выступлении под флагом РФ на Олимпиаде-2028 решится позднее.
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