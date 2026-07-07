Журова назвала главную задачу российских атлетов после допуска МОК

Для наших спортсменов это крайне важно. Впереди летняя Олимпиада, уже сейчас нужно проходить отборы и готовиться. А на зимнюю — зарабатывать квоты, которые мы потеряли за время отстранения. Поэтому для нас сейчас критически важно завоевать максимальное количество квот. Но если выступления будут без ограничений, с флагом и гимном, то теперь международные федерации должны как-то на это отреагировать. Мне очень интересно наблюдать за этим процессом.