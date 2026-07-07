Журова назвала главную задачу российских атлетов после допуска МОК
Обложка © РИА Новости / Мария Девахина
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала хорошей новостью последние решения Международного олимпийского комитета по допуску россиян. По её словам, сейчас главная задача для наших атлетов — проходить отборы и завоёвывать максимум квот для выступления на Играх.
Для наших спортсменов это крайне важно. Впереди летняя Олимпиада, уже сейчас нужно проходить отборы и готовиться. А на зимнюю — зарабатывать квоты, которые мы потеряли за время отстранения. Поэтому для нас сейчас критически важно завоевать максимальное количество квот. Но если выступления будут без ограничений, с флагом и гимном, то теперь международные федерации должны как-то на это отреагировать. Мне очень интересно наблюдать за этим процессом.
Журова объяснила, что ряд спортивных федераций допустил россиян и без решения МОК, но ряд — до сих пор категорически против. Поэтому борьба, может быть, не окончена, ведь некоторые федерации, по словам чемпионки, могут «держать оборону до последнего».
«Что они будут делать после такой рекомендации — разрешить наш гимн, наши флаги? Ведь прямого наказания нет. Они могут ответить: «Нам рекомендовали, но мы хотим по-своему», — отметила Журова.
Напомним, МОК внезапно решил, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей», и временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. При этом разрешат ли нашим атлетам выступать под флагом РФ на Олимпиаде-2028, решится позднее.
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