МОК: Российских спортсменов обяжут несколько раз проходить допинг-тесты
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Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Одним из условий стало ужесточение антидопинговых процедур для российских спортсменов. Атлетов обяжут несколько раз пройти допинг-тесты в рамках процедуры допуска к соревнованиям.
Ограничения против российского спорта начали вводить после рекомендаций МОК 28 февраля 2022 года. За это время Россия пропустила ЧМ-2022 и 2026 по футболу, Евро-2024, пять ЧМ по хоккею (2022–2026), а также Олимпиады в Париже и Милане, где выступали только отдельные спортсмены в нейтральном статусе.
Напомним, исполком МОК временно снял отстранение Олимпийского комитета России, признав недействительными свои рекомендации 2022–2023 годов, и теперь международные федерации сами будут решать условия допуска россиян. Однако вопросы о флаге, гимне, проведении соревнований в России и приглашении чиновников будут решены позднее.
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