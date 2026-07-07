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7 июля, 15:02

МОК: Российских спортсменов обяжут несколько раз проходить допинг-тесты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Одним из условий стало ужесточение антидопинговых процедур для российских спортсменов. Атлетов обяжут несколько раз пройти допинг-тесты в рамках процедуры допуска к соревнованиям.

Ограничения против российского спорта начали вводить после рекомендаций МОК 28 февраля 2022 года. За это время Россия пропустила ЧМ-2022 и 2026 по футболу, Евро-2024, пять ЧМ по хоккею (2022–2026), а также Олимпиады в Париже и Милане, где выступали только отдельные спортсмены в нейтральном статусе.

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Напомним, исполком МОК временно снял отстранение Олимпийского комитета России, признав недействительными свои рекомендации 2022–2023 годов, и теперь международные федерации сами будут решать условия допуска россиян. Однако вопросы о флаге, гимне, проведении соревнований в России и приглашении чиновников будут решены позднее.

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Анастасия Никонорова
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