Сборная Норвегии по футболу всего через сутки после заселения покинула пятизвёздочный отель в Майами. В команде заявили, что условия проживания мешали подготовке к четвертьфиналу чемпионата мира против Англии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Были некоторые вещи, которые могли бы быть лучше, и мы их исправили. Просто чтобы оптимизировать и подготовиться как можно лучше к важному матчу», — сказал капитан и звезда Арсенала Мартин Одегаард.

Футболисты во главе с Эрлингом Холандом сначала разместились в отеле Dalmar в Форт-Лодердейле, однако вскоре приняли решение переехать в Four Seasons на побережье. Причиной стали сразу несколько факторов. Игроков не устроили шум от стройки и оживлённой дороги рядом с гостиницей, отсутствие конференц-зала для командных собраний, четырёхкилометровое расстояние до пляжа, а также, по данным СМИ, уровень чистоты в номерах.

Главный тренер Столе Сольбаккен подтвердил, что сборная обратилась за помощью к ФИФА. По его словам, команде важно постоянно находиться вместе, а прежний отель не позволял создать необходимые условия для подготовки. Менеджер делегации Трульс Дэхли признал, что переезд оказался непростым, однако подчеркнул, что теперь футболисты полностью довольны новым местом проживания. Дополнительные расходы на более дорогой отель временно взяла на себя норвежская сторона, после чего их компенсирует ФИФА.

Подготовку к четвертьфиналу осложнили и проблемы со здоровьем в лагере сборной. Вратарь Орьян Нюланд рассказал, что врач команды «очень занят», подтвердив, что несколько игроков испытывали недомогание. По словам Сольбаккена, серьёзная температура была только у Йоргена Странда Ларсена, тогда как у других наблюдались кашель и симптомы простуды после многочисленных перелётов и смены климата.

Ранее бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высоко оценил выступление сборной Норвегии на чемпионате мира и отдельно отметил игру Эрлинга Холанда. Выход скандинавской команды в следующую стадию турнира стал закономерным результатом, а не случайностью. Он подчеркнул, что норвежцы уверенно контролировали ход матчей и выглядели сильнее своих соперников.