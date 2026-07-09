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9 июля, 10:18

Фагглеры выпустили жуткую зубастую игрушку с лицом Эрлинга Холанда

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/erling, fugglers

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/erling, fugglers

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд стал Фагглером. Канадский бренд Fuggler сделал игрушку в образе спортсмена.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/fugglers

«Эрлинг, добро пожаловать в Фагглэнд», — написала компания в социальных сетях, представив новую фигурку.

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После матчей на мировом первенстве Холанд стал не только одним из главных героев турнира, но и настоящим интернет-мемом. Особенное внимание пользователей привлекло видео, на котором футболист во время обеда испугался собственного отражения. Ролик быстро разошёлся по Сети и стал причиной шуток.

Норвежский форвард прославился и на поле. В матче 1/8 финала чемпионата мира против Бразилии Холанд оформил дубль и вошёл в число лучших бомбардиров турнира. Для 25-летнего футболиста этот чемпионат мира стал первым в карьере. Благодаря результативной игре он даже сравнялся по количеству голов на турнире с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

Сборная Норвегии также стала одним из открытий чемпионата — команда впервые за долгое время вернулась на мировое первенство после участия в турнире 1998 года.

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Николь Вербер
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