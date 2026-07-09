Экс-тренер «Акрона» назвал норвежца Холанда одним из лучших нападающих в мире

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прямо сейчас является одним из лучших футболистов в мире. У него есть все необходимые качества, чтобы быть настоящим «хищником» в штрафной площади. Об этом заявил бывший наставник «Акрона» Заур Тедеев в беседе с «Чемпионатом».

Тедеев оценил игру Норвегии и Эрлинга Холанда на ЧМ-2026. По его словам, выход скандинавов в следующий раунд — не случайность, а закономерный итог. Норвегия выглядела сильнее на протяжении всего турнира, уверенно контролировала мяч и полностью доминировала. Тедеев также считает, что Бразилия не готова бороться за титул и должна была вылететь раньше, но Карло Анчелотти, по его мнению, остаётся великим тренером.

Холанда экс-тренер назвал одним из лучших форвардов планеты: мощный, ловкий, цепкий в единоборствах и опасный в штрафной.

«Считаю Холанда самым сильным игроком сегодня, потому что он всегда создаёт опасность для соперника в штрафной площади», — сказал Тедеев.

Напомним, что дубль Эрлинга Холанда принёс Норвегии победу в матче со сборной Бразилии. Встреча прошла в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Оба мяча норвежский форвард забил в концовке встречи.