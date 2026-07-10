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10 июля, 11:39

Аргентина — Швейцария: когда играет Месси в четвертьфинале ЧМ-2026

Оглавление
Во сколько матч Аргентина — Швейцария
Как Аргентина вышла в четвертьфинал
Сколько голов забил Месси на ЧМ-2026
Что ждёт победителя
Частые вопросы

Когда и во сколько начнётся матч Аргентина — Швейцария в четвертьфинале ЧМ-2026, где смотреть игру и сколько голов забил Лионель Месси.

Лионель Месси на чемпионате мира 2026 перед четвертьфиналом Аргентина — Швейцария. Обложка © Leo Barrilari/SPP/Sipa USA/ТАСС

Лионель Месси на чемпионате мира 2026 перед четвертьфиналом Аргентина — Швейцария. Обложка © Leo Barrilari/SPP/Sipa USA/ТАСС

Сборная Аргентины Лионеля Месси сыграет со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоится в ночь на 12 июля и начнётся в 04:00 по московскому времени.

Встреча пройдёт в Канзас-Сити. Победитель выйдет в полуфинал, где сыграет с Норвегией или Англией.

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Во сколько матч Аргентина — Швейцария

Матч начнётся:

12 июля 2026 года в 04:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Кинопоиске». Матчи ЧМ-2026 также представлены на цифровых ресурсах «Матч ТВ».

Как Аргентина вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала аргентинцы совершили один из самых ярких камбэков турнира. Египет вёл 2:0, когда до конца основного времени оставалось чуть больше десяти минут.

На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание. На 83-й Месси сравнял счёт, а Энцо Фернандес забил победный мяч в компенсированное время — 3:2. Ранее в этой же игре Месси не реализовал пенальти и попал в штангу.

Швейцария в своём матче 1/8 финала сыграла с Колумбией 0:0 и победила в серии пенальти — 4:3. Для швейцарцев это первый выход в четвертьфинал чемпионата мира с 1954 года.

Сколько голов забил Месси на ЧМ-2026

Перед встречей со Швейцарией у Лионеля Месси восемь голов на текущем турнире. Всего аргентинец забил 21 мяч на чемпионатах мира — это рекорд соревнования.

Месси отличился в девяти матчах чемпионатов мира подряд. После гола Килиана Мбаппе в ворота Марокко аргентинец делит с французом первое место в списке бомбардиров ЧМ-2026.

Что ждёт победителя

Победитель матча Аргентина — Швейцария выйдет на Норвегию или Англию. Полуфинал состоится 15 июля в 22:00 по московскому времени в Атланте.

Аргентина пытается второй раз подряд выиграть чемпионат мира. Последней сборной, которой удалось защитить титул, была Бразилия, победившая на турнирах 1958 и 1962 годов.

Частые вопросы

  • Когда матч Аргентина — Швейцария?

Игра состоится 12 июля и начнётся в 04:00 по московскому времени.

  • Где смотреть матч Аргентины?

Трансляция будет доступна на «Кинопоиске» и цифровых ресурсах российских правообладателей.

  • Будет ли Месси играть со Швейцарией?

Месси остаётся капитаном и лидером сборной Аргентины. Окончательный стартовый состав будет объявлен незадолго до матча.

  • Сколько голов у Месси на ЧМ-2026?

Лионель Месси забил восемь мячей. Столько же после первого четвертьфинала у Килиана Мбаппе.

  • С кем сыграет Аргентина в полуфинале?

В случае победы над Швейцарией Аргентина встретится с победителем пары Норвегия — Англия.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Марина Фещенко
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