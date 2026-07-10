Аргентина — Швейцария: когда играет Месси в четвертьфинале ЧМ-2026
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Когда и во сколько начнётся матч Аргентина — Швейцария в четвертьфинале ЧМ-2026, где смотреть игру и сколько голов забил Лионель Месси.
Лионель Месси на чемпионате мира 2026 перед четвертьфиналом Аргентина — Швейцария. Обложка © Leo Barrilari/SPP/Sipa USA/ТАСС
Сборная Аргентины Лионеля Месси сыграет со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоится в ночь на 12 июля и начнётся в 04:00 по московскому времени.
Встреча пройдёт в Канзас-Сити. Победитель выйдет в полуфинал, где сыграет с Норвегией или Англией.
Во сколько матч Аргентина — Швейцария
Матч начнётся:
12 июля 2026 года в 04:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Кинопоиске». Матчи ЧМ-2026 также представлены на цифровых ресурсах «Матч ТВ».
Как Аргентина вышла в четвертьфинал
В 1/8 финала аргентинцы совершили один из самых ярких камбэков турнира. Египет вёл 2:0, когда до конца основного времени оставалось чуть больше десяти минут.
На 79-й минуте Кристиан Ромеро сократил отставание. На 83-й Месси сравнял счёт, а Энцо Фернандес забил победный мяч в компенсированное время — 3:2. Ранее в этой же игре Месси не реализовал пенальти и попал в штангу.
Швейцария в своём матче 1/8 финала сыграла с Колумбией 0:0 и победила в серии пенальти — 4:3. Для швейцарцев это первый выход в четвертьфинал чемпионата мира с 1954 года.
Сколько голов забил Месси на ЧМ-2026
Перед встречей со Швейцарией у Лионеля Месси восемь голов на текущем турнире. Всего аргентинец забил 21 мяч на чемпионатах мира — это рекорд соревнования.
Месси отличился в девяти матчах чемпионатов мира подряд. После гола Килиана Мбаппе в ворота Марокко аргентинец делит с французом первое место в списке бомбардиров ЧМ-2026.
Что ждёт победителя
Победитель матча Аргентина — Швейцария выйдет на Норвегию или Англию. Полуфинал состоится 15 июля в 22:00 по московскому времени в Атланте.
Аргентина пытается второй раз подряд выиграть чемпионат мира. Последней сборной, которой удалось защитить титул, была Бразилия, победившая на турнирах 1958 и 1962 годов.
Частые вопросы
- Когда матч Аргентина — Швейцария?
Игра состоится 12 июля и начнётся в 04:00 по московскому времени.
- Где смотреть матч Аргентины?
Трансляция будет доступна на «Кинопоиске» и цифровых ресурсах российских правообладателей.
- Будет ли Месси играть со Швейцарией?
Месси остаётся капитаном и лидером сборной Аргентины. Окончательный стартовый состав будет объявлен незадолго до матча.
- Сколько голов у Месси на ЧМ-2026?
Лионель Месси забил восемь мячей. Столько же после первого четвертьфинала у Килиана Мбаппе.
- С кем сыграет Аргентина в полуфинале?
В случае победы над Швейцарией Аргентина встретится с победителем пары Норвегия — Англия.
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