Полузащитник сборной Англии Деклан Райс помещён в изоляцию от остальных игроков из-за инфекционного заболевания в преддверии четвертьфинала чемпионата мира против Норвегии. Эту информацию распространила газета Daily Mail.

У футболиста и до болезни имелись проблемы с подколенным сухожилием и поясницей, а подхваченный вирус лишь усугубил ситуацию. Представители команды предприняли все необходимые шаги, чтобы отделить Райса от основной группы и не допустить распространения инфекции. Источники в расположении сборной выразили уверенность в том, что вспышку удалось локализовать.

Из-за заболевания полузащитник уже пропустил два тренировочных дня. Сообщается также, что с аналогичными симптомами ранее столкнулись несколько игроков сборной Норвегии.

Матч 1/4 финала между Англией и Норвегией пройдёт в ночь на 12 июля по московскому времени. Чемпионат мира принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика, а завершится турнир 19 июля.

Ранее жители острова Линдисфарн в преддверии четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии увидели в предстоящем матче шанс на исторический реванш. Остров, также именуемый Святым, расположен у побережья Нортумберленда и считается точкой отсчёта эпохи викингов. Всё дело в событиях 793 года, когда скандинавские воины совершили дерзкий налёт на монастырь, разграбив святыню. Теперь же, спустя столетия, островитяне проводят прямую параллель между давним разорением и футбольным противостоянием.