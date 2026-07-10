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10 июля, 10:18

Игрока сборной Англии Райса изолировали перед матчем с Норвегией из-за вируса

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс. Обложка © ТАСС / AP/ John Raoux

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс. Обложка © ТАСС / AP/ John Raoux

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс помещён в изоляцию от остальных игроков из-за инфекционного заболевания в преддверии четвертьфинала чемпионата мира против Норвегии. Эту информацию распространила газета Daily Mail.

У футболиста и до болезни имелись проблемы с подколенным сухожилием и поясницей, а подхваченный вирус лишь усугубил ситуацию. Представители команды предприняли все необходимые шаги, чтобы отделить Райса от основной группы и не допустить распространения инфекции. Источники в расположении сборной выразили уверенность в том, что вспышку удалось локализовать.

Из-за заболевания полузащитник уже пропустил два тренировочных дня. Сообщается также, что с аналогичными симптомами ранее столкнулись несколько игроков сборной Норвегии.

Матч 1/4 финала между Англией и Норвегией пройдёт в ночь на 12 июля по московскому времени. Чемпионат мира принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика, а завершится турнир 19 июля.

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Юлия Сафиулина
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