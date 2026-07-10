Сотни болельщиков сборной Марокко устроили массовые беспорядки в Гааге после поражения своей команды в четвертьфинале чемпионата мира. Беспорядки также охватили Лондон.

Болельщики Марокко устроили беспорядки в Европе после поражения сборной на ЧМ. Видео © X / ImMeme0

В Лондоне болельщики вышли на улицы района Эджуэр-роуд, где проживает крупная марокканская диаспора, и вступили в столкновения с полицией. Фанаты залезали на крыши автомобилей, забрасывали улицы мусором, били витрины магазинов и устраивали погромы. По некоторым данным, есть пострадавшие среди полицейских — одному из правоохранителей оказывали медицинскую помощь прямо на улице. Полиция применила дубинки и попыталась оттеснить наиболее агрессивных болельщиков.

В Гааге несколько сотен человек собрались на проезжей части в районе Схилдерсвейк, полностью заблокировав движение. Фанаты передвигались по улицам на машинах и скутерах, слышались взрывы пиротехники. Полиция призывала собравшихся разойтись, но болельщики не подчинились.

На матче в Фоксборо сборная Марокко уступила Франции со счётом 0:2. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. При этом марокканский голкипер Яссин Буну отразил пенальти в исполнении Мбаппе в первом тайме.

Ранее фанаты устроили погром после победы сборной Марокко над Нидерландами в матче 1/16 финала чемпионата мира в нескольких голландских городах. В Гааге толпа забрасывала полицию петардами и камнями — в ход пришлось пустить водомёт. В Амстердаме хулиганы в балаклавах оскорбляли полицейских. Основная причина — радость марокканской диаспоры, которая в Нидерландах насчитывает около 420 тысяч человек.