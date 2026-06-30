Марокканцы шумно отметили выход в 1/8 финала ЧМ-2026 беспорядками в Нидерландах

После победы сборной Марокко над Нидерландами в матче 1/16 финала чемпионата мира в нескольких голландских городах вспыхнули беспорядки. В Гааге толпа забрасывала полицию петардами и камнями — в ход пришлось пустить водомёт.

«Несколько человек были задержаны за совершение насилия», — говорится в сообщении полиции.

В Амстердаме хулиганы в балаклавах оскорбляли полицейских. Основная причина — радость марокканской диаспоры, которая в Нидерландах насчитывает около 420 тысяч человек.

Матч закончился вничью — 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы (3:2). В следующем раунде они сыграют с Канадой.

Сборная Нидерландов установила на чемпионате мира печальное достижение — они в третий раз в истории вылетели с турнира по пенальти, хотя ни одного матча в основное время не проиграли. В 1/16 финала подопечные Рональда Кумана уступили Марокко в серии послематчевых ударов. Основное время закончилось со счётом 1:1.