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10 июля, 20:31

Куртуа стал вторым вратарём в истории ЧМ по числу сыгранных матчей

Тибо Куртуа. Обложка © X / Real Madrid C.F.

Тибо Куртуа. Обложка © X / Real Madrid C.F.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа провёл 21-й матч на чемпионатах мира и занял второе место среди голкиперов по этому показателю. Юбилейную для статистики встречу он сыграл в четвертьфинале турнира против сборной Испании, выйдя в стартовом составе. На данный момент матч с Испанией на ЧМ-2026 идёт со счётом 1:1.

По количеству матчей на мировых первенствах Куртуа обошёл Уго Льориса. Бывший капитан сборной Франции, выигравший чемпионат мира 2018 года, провёл на турнирах 20 игр. Лидером среди вратарей остаётся немец Мануэль Нойер — на его счету 23 матча на чемпионатах мира.

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На чемпионате мира по футболу начались четвертьфиналы. Первый участник полуфинала уже определился: сборная Франции победила Марокко со счётом 2:0. Впереди ещё три матча — Испания играет с Бельгией, Норвегия встретится с Англией, а Аргентина Лионеля Месси — со Швейцарией. Life.ru опубликовал расписание четвертьфиналов ЧМ-2026 и главные расклады перед решающими играми турнира.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

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Тимур Хингеев
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