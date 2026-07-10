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10 июля, 20:20

Бельгия прервала рекордную «сухую» серию Симона на чемпионатах мира по футболу

Обложка © ТАСС / AP / Matthias Schrader

Обложка © ТАСС / AP / Matthias Schrader

Сборная Бельгии прервала рекордную серию испанского вратаря Унаи Симона без пропущенных мячей на чемпионатах мира. Это произошло на 41-й минуте четвертьфинального матча в Вашингтоне.

Гол в ворота испанской команды забил Шарль Де Кетеларе, сравняв счёт — 1:1. Серия Симона остановилась на отметке 649 минут. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге — 517 минут на турнире 1990 года. Симон сохранял ворота «сухими» с заключительного отрезка группового этапа ЧМ-2022, затем в 1/8 финала против Марокко (основное и дополнительное время — 0:0) и в пяти стартовых матчах текущего мирового первенства.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующий победитель — сборная Аргентины.

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Ранее сообщалось, что голкипер сборной Испании Унаи Симон установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных мячей. Историческое достижение он оформил после победы над Австрией (3:0) в 1/16 финала — на счету вратаря было 519 минут без голов. Он превзошёл итальянца Вальтера Дзенгу (517 минут на ЧМ-1990). Начало рекордной серии пришлось на ЧМ-2022, а на нынешнем турнире испанцы не пропускали в четырёх матчах подряд.

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Антон Голыбин
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