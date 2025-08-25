8 советских суеверий, в которые до сих пор верят миллионы взрослых, — проверьте себя

Советский Союз был страной научного атеизма, но парадоксальным образом породил целую вселенную суеверий и примет. Многие из них настолько прочно въелись в сознание, что даже сегодня образованные люди автоматически садятся «на дорожку» или обходят столбы парами. Мы собрали самые живучие предрассудки советской эпохи, которые продолжают управлять поведением миллионов россиян. Удивительно, как крепко держатся привычки, заложенные в детстве бабушками и мамами!

Посидеть на дорожку — святая традиция перед любым отъездом

Странные приметы из СССР: во что верят взрослые люди. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Александр Овчинников

Собрали чемоданы, вызвали такси, надели куртки — и вся семья дружно плюхается на диваны и стулья в полной тишине. Минуту молчат, потом встают и идут к двери. Эта странная пауза перед отъездом настолько укоренилась в русской культуре, что отказаться от неё кажется преступлением против предков. Говорят, если не присесть, дорога будет неудачной или что-то забудешь дома. На самом деле примета имеет практический смысл — последняя возможность вспомнить забытое и успокоиться перед поездкой. Но попробуйте объяснить эту логику современному человеку, который автоматически садится даже перед походом в магазин за хлебом! Особенно комично это выглядит в аэропортах, где русские туристы ищут свободные места, чтобы «правильно» начать отпуск.

Обходить столбы и препятствия только парами — иначе поссоритесь

Идёте по улице с другом — навстречу столб или дерево. И тут начинается театр абсурда: один пытается увести спутника влево, другой тянет вправо, чтобы не разлучиться. Ведь если обойти препятствие с разных сторон — обязательно поругаетесь! Эта примета настолько сильна, что люди готовы остановиться посреди тротуара и решать логистическую задачу, лишь бы не нарушить правило. Особенно забавно наблюдать, как взрослые мужчины в костюмах цепляются друг за друга, маневрируя между рекламными щитами. А если случайно разошлись — немедленно говорят «тьфу-тьфу-тьфу» или стучат по дереву. Молодёжь смеётся над этой привычкой, но в критический момент автоматически хватает за рукав спутника, чтобы не «накликать» ссору.

Свист в доме — к безденежью

Самые живучие суеверия советского времени и их происхождение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ollyy

Насвистываете любимую мелодию, когда моете посуду или просто от хорошего настроения, — и тут же слышите грозное: «Не свисти! Денег не будет!». Эта примета настолько распространена, что даже взрослые люди ловят себя на том, что автоматически затыкаются на полуноте. В советское время объясняли просто: свист привлекает нечистую силу, которая унесёт достаток из дома. Современные родители уже не помнят мистической подоплёки, но механически одёргивают детей. А некоторые даже на рабочих местах вздрагивают, если коллега засвистел. Парадокс в том, что на улице свистеть можно сколько угодно, а дома — табу. Попробуйте нарушить этот запрет в присутствии людей старшего поколения и увидите, как быстро вас поправят!

Пустые вёдра, бутылки и сумки — дурной знак

Встретить человека с пустым ведром или бутылкой утром — к неудачному дню. Эта примета заставляет людей прятать пустую тару, нести её так, чтобы не было видно, или вообще выходить из дома с полными ёмкостями. В советские годы хозяйки старались не ходить в магазин с пустыми авоськами — обязательно что-то клали внутрь для вида. Сейчас эта привычка трансформировалась в суеверие по поводу пустых сумок и кошельков. Многие до сих пор носят в кошельке хотя бы мелкую монетку, чтобы он не был совсем пустым. А пустые пластиковые бутылки стараются выносить незаметно или складывать в пакет. Вроде бы мелочь, но как же крепко засела эта боязнь «пустоты» в подсознании!

Забыли что-то дома — обязательно посмотрите в зеркало

Приметы и суеверия СССР: топ самых популярных предрассудков. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Анатолий Грахов

Вышли из дома и поняли, что забыли ключи или документы? Нельзя просто вернуться и взять — обязательно нужно посмотреться в зеркало, иначе день сложится неудачно. Эта примета настолько автоматична, что люди ищут зеркало даже в спешке, опаздывая на важную встречу. Некоторые носят с собой маленькое зеркальце именно для таких случаев. А если зеркала нет под рукой, пытаются увидеть своё отражение в витрине магазина или экране телефона. Логики в этом суеверии нет никакой, но нарушить страшно. Особенно комично выглядят мужчины, которые делают вид, что не верят в приметы, но украдкой поглядывают на своё отражение, возвращаясь домой за забытым телефоном. Сила привычки сильнее здравого смысла!

Передавать что-то через порог категорически запрещено

Дверной проём в русской традиции — мистическая граница между мирами, поэтому через него нельзя передавать деньги, документы или любые предметы. Обязательно нужно либо впустить человека в дом, либо самому выйти за порог. Эта примета настолько живуча, что современные люди автоматически делают шаг в сторону, чтобы не нарушить правило. Курьеры часто удивляются, когда россияне выходят из квартиры в подъезд, чтобы получить посылку, вместо того чтобы просто протянуть руку. А в офисах сотрудники иногда встают из-за стола, чтобы обойти воображаемый порог при передаче документов. Молодёжь может смеяться над этим суеверием, но в критический момент инстинктивно избегает передавать важные вещи «через границу». Подсознание сильнее логики!

Рассыпанная соль — к ссоре, поэтому нужно немедленно посмеяться

Советские суеверия в современной России: что осталось от прошлого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VLADIMIR VK

Просыпали соль на стол — жди семейного скандала, если не принять срочных мер. Нужно немедленно рассмеяться, бросить щепотку соли через левое плечо или постучать по столу. Эта примета настолько въелась в сознание, что даже скептики автоматически совершают ритуальные действия при виде рассыпанной соли. Хозяйки паникуют, если гости случайно просыпают соль за столом, и тут же начинают нейтрализовывать «негатив». В ресторанах официанты привыкли к тому, что русские клиенты странно реагируют на просыпанную соль — смеются без причины или бормочут заклинания. А некоторые даже специально возят с собой щепотку соли, чтобы «правильно» отреагировать на неприятность. Рациональное объяснение простое — соль была дорогой, рассыпать означало потерю денег и повод для конфликта. Но суеверие живее логики!

Не ходить под лестницами и подвесными конструкциями — накличешь беду

Строительные леса, лестницы, висящие кондиционеры — всё это нужно обходить стороной, чтобы не накликать неприятности. Эта примета имеет под собой рациональную основу — действительно опасно ходить под неустойчивыми конструкциями. Но суеверие разрослось до абсурдных размеров — люди боятся проходить под обычными пешеходными переходами, балконами и даже крепкими мостиками. В городе это создаёт дополнительные сложности — приходится выбирать маршруты, избегая «опасных» мест. Особенно заметно это суеверие в строительных районах, где люди делают крюки, лишь бы не пройти под лесами. Молодёжь может игнорировать примету, но в стрессовой ситуации инстинктивно выберет «безопасный» путь. Подсознательный страх сильнее рационального мышления, даже если конструкция абсолютно надёжна.

Как советские приметы влияют на поведение современных людей. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Станислав Панов