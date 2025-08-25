Алекс Лесли заявил, что это он упрятал Маркаряна в багажник, чтобы вывезти из РФ

Задержанного в Подмосковье блогера Арсена Маркаряна, который прятался в багажнике авто под надувной лодкой, вывезти из России пытался лично скандально известный инструктор по пикапу Алекс Лесли (Александр Кириллов). По крайней мере, на этой версии настаивает сам секс-гуру. Он заявил, что и машина, и лодка принадлежат ему.

Блогер назвал Маркаряна своим учеником и другом. Он подчеркнул, что решил помочь товарищу, когда его начала критиковать глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Это и стало сигналом покинуть Россию. Лесли также заявил, что его план был сорван ФСБ.