Алекс Лесли заявил, что это он упрятал Маркаряна в багажник, чтобы вывезти из РФ
Блогеры Алекс Лесли и Арсен Маркарян. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, © Wikipedia / Максим Чирков.
Задержанного в Подмосковье блогера Арсена Маркаряна, который прятался в багажнике авто под надувной лодкой, вывезти из России пытался лично скандально известный инструктор по пикапу Алекс Лесли (Александр Кириллов). По крайней мере, на этой версии настаивает сам секс-гуру. Он заявил, что и машина, и лодка принадлежат ему.
Блогер назвал Маркаряна своим учеником и другом. Он подчеркнул, что решил помочь товарищу, когда его начала критиковать глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Это и стало сигналом покинуть Россию. Лесли также заявил, что его план был сорван ФСБ.
«Нас остановили ФСБшники, если бы это просто обычные менты были, то никто бы нас не отследил. Нас отслеживала ФСБ. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. <...>. А Маркаряна почему-то арестовали», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Напомним, ранее на блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма. 23 августа он был задержан в Подмосковье. Мужчина прятался в багажнике авто, пытаясь уехать из России в Белоруссию. СК показал видео задержания. Позже Маркаряну предъявили обвинение, на допросе он вину не признал.