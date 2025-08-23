Блогер Маркарян прятался в багажнике авто, пытаясь уехать из России в Белоруссию

Блогер Арсен Маркарян, задержанный по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, прятался в багажнике автомобиля, остановленного возле подмосковной Кубинки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства», — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря совместной работе сотрудников Центра по противодействию экстремизму и отдела по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Москве удалось идентифицировать транспортное средство, используемое блогером. Информация о машине была разослана всем патрульным службам. На Можайском шоссе, неподалеку от Кубинки, автомобиль с подозреваемым был остановлен сотрудниками ДПС. Маркарян был задержан и доставлен в местное отделение полиции.

Вскоре, как уточнили в МВД, задержанный был передан следователям для проведения дальнейших процессуальных действий.