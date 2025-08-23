Блогер Маркарян прятался в багажнике авто, пытаясь уехать из России в Белоруссию
МВД: Блогер Маркарян, которого задержали в Подмосковье, прятался в багажнике авто
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan
Блогер Арсен Маркарян, задержанный по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, прятался в багажнике автомобиля, остановленного возле подмосковной Кубинки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
«Инспекторы ДПС остановили автомобиль с подозреваемым, который спрятался в багажнике транспортного средства», — говорится в сообщении ведомства.
Благодаря совместной работе сотрудников Центра по противодействию экстремизму и отдела по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД России по Москве удалось идентифицировать транспортное средство, используемое блогером. Информация о машине была разослана всем патрульным службам. На Можайском шоссе, неподалеку от Кубинки, автомобиль с подозреваемым был остановлен сотрудниками ДПС. Маркарян был задержан и доставлен в местное отделение полиции.
Вскоре, как уточнили в МВД, задержанный был передан следователям для проведения дальнейших процессуальных действий.
В январе этого года московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Накануне блогер опубликовал в соцсетях видео, снятое на фоне Кремля, в котором сообщил о своих планах провести мероприятие в Москве. Сегодня же стало известно о его задержании.