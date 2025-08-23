Блогеру-женоненавистнику Маркаряну светит пять лет тюрьмы по делу о реабилитации нацизма

В январе этого года московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Проверка проводится по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».