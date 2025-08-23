Блогеру-женоненавистнику Маркаряну светит пять лет тюрьмы по делу о реабилитации нацизма
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan
Блогеру Арсену Маркаряну грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает SHOT.
Накануне Маркарян опубликовал в соцсетях видео, снятое на фоне Кремля, в котором сообщил о своих планах провести мероприятие в Москве. Однако точное местонахождение блогера в настоящее время неизвестно. По информации телеграм-канала, он не числится в розыске.
Арсен Маркарян, занимающийся блогингом и инфобизнесом, позиционирует себя как знаток практически всех аспектов жизни, предлагая аудитории информацию по вопросам здорового питания, личностного роста и стратегий достижения успеха. Известность Маркаряну принесли скандальные интервью, в которых он делал женоненавистнические заявления, ставя женщин ниже мужчин в физическом и интеллектуальном плане.
В январе этого года московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Проверка проводится по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».