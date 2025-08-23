На блогера-женоненавистника Маркаряна завели уголовное дело
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan
Блогер Арсен Маркарян, который, как сообщается, вернулся в Россию, находится под следствием по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА «Новости».
Расследование против Маркаряна началось весной 2025 года. В то время блогер с женоненавистническими взглядами был объявлен в розыск.
Ранее Московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Проверка проводится по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».